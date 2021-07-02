Стало известно, какие вакцины от коронавируса прибудут в Украину до конца месяца

Главное: Украина получит миллионы вакцин от коронавируса в июле. Среди них – Moderna.
Детали: Украина рассчитывает получить миллионы вакцин от коронавируса в июле. Подробности поведал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Он рассказал, что в нашу страну завезут два миллиона доз вакцины Moderna по механизму COVAX от США.
Министр сказал: «Они обратились ко мне как к министру, готов ли я принять по результатам переговоров министра здравоохранения и президента Владимира Зеленского во время общения с Джо Байденом».
Кроме этого Украина собирается получить миллион доз вакцины Pfizer. На такую же партию рассчитывают и в августе.
Чиновник поведал, что украинцы также получат 5,3 миллиона доз вакцины CoronaVac: «Это дополнительный контракт, который уже подписан».
По его словам, Украина хочет возобновить поставку полутора миллионов доз вакцины CoviShield от Serum Institute.
Кроме этого нашей стране в августе должны поставить четыре миллиона доз вакцины Novavax от Serum Institute.
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