Стало известно, какие вакцины от коронавируса прибудут в Украину до конца месяца

Главное: Украина получит миллионы вакцин от коронавируса в июле. Среди них – Moderna.

Детали: Украина рассчитывает получить миллионы вакцин от коронавируса в июле. Подробности поведал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он рассказал, что в нашу страну завезут два миллиона доз вакцины Moderna по механизму COVAX от США.

Министр сказал: «Они обратились ко мне как к министру, готов ли я принять по результатам переговоров министра здравоохранения и президента Владимира Зеленского во время общения с Джо Байденом».

Кроме этого Украина собирается получить миллион доз вакцины Pfizer. На такую же партию рассчитывают и в августе.

Чиновник поведал, что украинцы также получат 5,3 миллиона доз вакцины CoronaVac: «Это дополнительный контракт, который уже подписан».

По его словам, Украина хочет возобновить поставку полутора миллионов доз вакцины CoviShield от Serum Institute.

Кроме этого нашей стране в августе должны поставить четыре миллиона доз вакцины Novavax от Serum Institute.

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