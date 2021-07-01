Стало известно, сколько участков земли было продано в первый день отмены моратория

Главное: По подсчетам министра юстиции Дениса Малюськи, больше трех десятков договоров было зарегистрировано за первый день работы рынка земли в Украине.

Детали: По данным Министерства юстиции Украины, по состоянию на 14 часов первого дня после снятия моратория в стране было зарегистрировано 33 соглашения по земле. Как сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на министра Дениса Малюську, этому способствовало в том числе и обновленное программное обеспечение.

«Программное обеспечение реестров, которые работали до сих пор, не было пригодным для обеспечения обращения участков и, в частности, для соблюдения ограничений, установленных Законом о рынке земли. Сейчас же никаких физических преград для функционирования рынка земли нет, мы имеем стабильно работающую систему», — рассказал он, напомнив, что рынок земли в Украине первые три года будет действовать в ограниченном режиме.

Покупать участки смогут только физические лица, и общая площадь таких участков не может превышать 100 га. К рынку земли не будут допущены иностранцы и лица, на которых наложили соответствующие санкции.

В тему: С 1 июля 2021 года в Украине прекратилось действие моратория на рынок земли. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, отныне украинцы станут настоящими хозяевами своей земли, ведь смогут не просто ею владеть, но и свободно распоряжаться.