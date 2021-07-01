Одной электронной услугой в Украине стало больше

Главное: Парламент Украины принял законопроект, которым при гарантийном обслуживании товаров разрешается предоставлять эксплуатационные документы в электронном виде.

Детали: Верховная Рада Украины изменила закон «О защите прав потребителей» относительно гарантийных обязательств в электронном виде. Как сообщает Цензор.НЕТ, за такое решение проголосовали 335 народных депутатов.

В соответствии с документом субъект хозяйствования может предоставлять потребителю доступ к эксплуатационным документам на технически сложные бытовые товары (к паспорту или любому другому документу, который прилагается к товару) в электронном виде на официальном сайте производителя.

Документ предусматривает, что в случае предоставления гарантийных обязательств в электронном виде производитель обеспечивает возможность регистрации приобретенного товара на официальном сайте производителя в установленном им порядке.

По просьбе потребителя регистрация технически сложных бытовых товаров на официальном сайте производителя и оформление гарантийных обязательств в электронном виде осуществляется продавцом при продаже такого товара.

Подчеркивается, что по требованию потребителя продавец должен предоставить эксплуатационные документы на технику в бумажном виде.

В тему: 6 февраля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский представил приложение «Дия», являющееся реализацией концепции «Государство в смартфоне». Благодаря ему, в частности, уже сегодня можно использовать электронное водительское удостоверение и техпаспорт на автомобиль. Кроме того, с его помощью можно регистрироваться на поезд или авиарейс.