В Киеве произошло масштабное ДТП с фурой – пострадали два человека

Главное: В Киеве произошло ДТП с фурой. Пострадали два человека.

Детали: В четверг, 1 июля, в Киеве в направление станции метро «Святошин» от станции метро «Берестейская» произошло крупное ДТП. О нем рассказали в городской мэрии.

Как стало известно, в аварию попала фура, которая перевозила газоблоки.

Информируется: «Пострадали и были госпитализированы с незначительными травмами два человека».

Сейчас движение частично восстановлено двумя полосами.

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