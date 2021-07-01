В бывшей школе-интернате в Канаде обнаружили очередное массовое захоронение детей

Главное: В одной из канадских школ-интернатов в Британской Колумбии, Канада, обнаружили почти две сотни человеческих останков. Скорее всего, они принадлежат детям, умершим от различных эпидемических заболеваний.

Детали: Сообщество Lower Kootenay Band (коренная нация, проживающая в регионе Восточный Кутенай в Британской Колумбии) с помощью радара обнаружили 182 человеческих останка в школе-интернате Святого Евгения возле города Крэнбрук. Как сообщает The Guardian, считается, что они принадлежат членам нации Ктунакса, соседним сообществам коренных народов и обществу Акьам.

Некоторые останки были похоронены в могилах глубиной 0,9-1,2 м.

Школа Святого Евгения открылась в 1890 году. Отмечается, что здесь повторялись вспышки гриппа, эпидемического паротита, кори, ветряной оспы и туберкулеза. Школа была в ведении католической миссионерской организации Oblates of Mary Immaculate, которая содержала 48 школ, в том числе школу-интернат для индейцев в Саскачеване и школу-интернат Камлупс.

В 1969 году федеральное правительство закрыло школу. В 2000 году здание было вновь открыто как курорт St Eugene Resort, поле для гольфа и казино, которыми руководит община Ктунакса.

Как сообщает «Украинская правда», это не первая подобная находка. На прошлой неделе коренные народы Cowessess First Nation в Саскачеване обнаружили 751 могилу, а в прошлом месяце сообщество Tk’emlúps te Secwe̓pemc нашло 215 безымянных могил, большинство из которых, как считается, принадлежат детям.

В тему: В апреле 2018 года в Судане археологи обнаружили древнее захоронение младенцев в сосудах. По оценкам специалистов, данному захоронению более 6 тыс. лет. Оно является древнейшим в Африке. Скорее всего, они родились мертвыми или умерли вскоре после рождения.