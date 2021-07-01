Непогода основательно «потрепала» шесть областей в Украине

Главное: В Украине бушевала непогода. Без электричества остались 302 населенных пунктов.

Детали: Из-за бушевавшей накануне в Украине непогоды без электричества остались населенные пункты в шести областях. Подробности сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что из-за порывов ветра и грозовых дождей без электричества остались 302 населенных пунктов.

Как стало известно, произошло срабатывание систем автоматической защиты ЛЭП.

Во Львовской области были обесточены 191 населенный пункт, в Тернопольской – 79, в Черновицкой – 23, в Киевской – шесть, в Кировоградской – два, а в Днепропетровской – один.

Сейчас к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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