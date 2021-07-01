Стало известно, как будет представлена Украина на Каннском кинофестивале в этом году

Главное: На 74-м международном Каннском кинофестивале покажут две ленты от Украины. Они не примут участие в основной программе. Кроме того, наша страна представит отдельный павильон на местном кинорынке с локациями для съемок.

Детали: Игровой фильм Эли Граппа «Ольга», снятый при участии украинской кинокомпании Pronto Film, примет участие в программе «Неделя критики» 74-го Каннского кинофестиваля. Как сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино, в рамках программы Специальных показов также будет показан документальный фильм Сергея Лозницы «Бабий яр. Контекст» производства ATOMS&VOID.

Также Украина будет представлена павильоном на одном из самых престижных кинорынков Marché du Film, который будет проходить параллельно с фестивальной программой. Важным акцентом в работе павильона будет презентация локаций для съемок в Украине.

Всего на фестиваль и кинорынок в Каннах аккредитованы около 40 украинских деятелей киноотрасли.

Отметим, 74-й Каннский кинофестиваль в этом году пройдет с 6 по 17 июля.

В тему: В основной программе Каннского кинофестиваля в этом году не оказалось ни одного украинского фильма.