Зеленский озвучил условие для встречи с Путиным

Главное: Владимир Зеленский готов встретиться с Владимиром Путиным. Названо условие.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он сказал в интервью «Интерфакс-Украина».

Так, глава государства сказал: «Уже 12 июля состоится моя личная встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. В конце июля будут прямые переговоры с президентом США Джо Байденом».

Он добавил: «Готов я встретиться и с президентом Владимиром Путиным».

Владимир Зеленский назвал условие: «Если его действительно интересует решение ряда кризисных вопросов, которые объективно существуют в двусторонних отношениях Украины и России. В любом случае, подготовка к этому непростому матчу продолжается».

В тему: Путин готов встретиться с Зеленским.