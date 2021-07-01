В Кабмине сообщили важную новость для всех любителей Apple

Главное: По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, в Украине открылось официальное представительно корпорации Apple. На официальном сайте эта информация отсутствует.

Детали: 30 июня американская корпорация Apple открыла официальное представительство в Украине. Как сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на своем канале в Telegram, теперь компания будет непосредственно ввозить технику в Украину и контролировать магазины официальных дилеров.

«Уже больше года наша команда общается как с европейским, так и с американским офисом компании. Вместе планируем запускать новые услуги Apple для украинских пользователей», — написал он, напомнив, что накануне также стала доступна поддержка для пользователей на украинском языке.

Отметим, что на официальном сайте Apple информация об открытии офиса в Украине отсутствует, однако у сайта появилась официальная украиноязычная версия.

В тему: Как сообщали СМИ, 28 июня 2021 года официальная служба поддержки Apple в Украине перешла на украинский язык.

Напомним: 3 июня 2021 года Верховная Рада Украины приняла закон о так называемом «налоге на Google». Он предусматривает введение налога с продаж электронных услуг для целого ряда крупных транснациональных корпораций, в том числе и Apple.