В ВОЗ рассказали, стоит ли смешивать вакцины от коронавируса

Главное: Вакцины от коронавируса не стоит смешивать. Такие рекомендации дали в ВОЗ.

Детали: Всемирная организация здравоохранения не рекомендует смешивать вакцины от коронавируса. Об этом сообщила руководитель департамента иммунизации Кейт О'Брайен.

Она отметила: «У нас пока нет данных относительно того, сохранится ли иммунная реакция в случае смешанного графика вакцинации, а также будет ли его применение безопасно».

Информируется: «Мы рекомендуем, чтобы в тех случаях, когда требуются две дозы, применялась одна и та же вакцина для обеих доз».

В то же время ВОЗ одобряет введение второй дозы препаратом Pfizer/BioNTech после первой инъекции препаратом AstraZeneca, так как данные о такой смешанной иммунизации уже существуют.

Сообщается также: «Вакцины были разработаны лишь около года назад, поэтому требуется время, чтобы провести мониторинг и выяснить, как долго в организме человека сохраняются антитела».

В тему: В некоторых странах разрешили смешивать разные вакцины от коронавируса.