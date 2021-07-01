Смертельное ДТП в Полтавской области: погиб маленький ребенок

Главное: Смертельное ДТП произошло в Полтавской области. Погиб четырехлетний ребенок.

Детали: В прошлый четверг, 30 июня, в селе Абазовка (Полтавская область) на трассе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП. О нем сообщает местная полиция.

Как стало известно, тут автомобиль Citroen под управлением водителя 1956-го года рождения, сбил женщину 1961-го года рождения и девочку 2017-го года рождения, которые шли по пешеходному переходу.

Информируется: «Ребенок получил тяжелые травмы и был доставлен в детскую больницу, но через двенадцать часов умер».

При этом женщина получила травмы и была госпитализирована.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего».

Сам водитель был задержан.

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