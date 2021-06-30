Сборная Украины пробилась в 1/4 финала Чемпионата Европы по футболу

Главное: Сборная Украины по футболу пробилась в четвертьфинал Евро-2020. Там она встретится с Англией.

Детали: Сборная Украины по футболу сумела пробиться в четвертьфинал Евро-2020, обыграв сборную Швеции со счетом 2:1.

На протяжении всего поединка игра была равной, обе команды могли как забивать, так и пропускать. И все же именно украинцы открыли счет — красивым ударом на 27-й минуте отличился Зинченко. Но под занавес первой половины встречи Форсберг не без помощи рикошета сумел сравнять счет.

Вторая половина поединка снова прошла в равной борьбе, и, в итоге, все решалось в овертайме. А там ключевой эпизод случился на 99-й минуте встречи, когда за очень грубую игру против Беседина был удален с поля Даниэльсон. Украинцы после этого прочно завладели инициативой, но лишь в добавленное арбитром время ко второму экстратайму сумели вырвать победу — отличился Довбик.

Стоить отметить, что именно благодаря шведам Украины пробилась в 1/8 финала Чемпионата Европы.

Добавим, что в четвертьфинале наши ребята сыграют с Англией, которая уверенно прошла Германияю — 2:0.

В тему: Эксперты оценили шансы сборной Украины обыграть шведов на Евро-2020.