Жара в Киеве: установлены два температурных рекорда

Главное: В Киеве – рекордно жарко. Два исторических результата.

Детали: В Киеве держится страшная жара. Уже обновлены два температурных рекорда.

Об этом информирует Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Как стало известно, накануне, в среду, 23 июня, в украинской столице среднесуточная температура воздуха составила плюс 27 градусов. Повторен рекорд для этого дня в 1954 году.

Также, как сообщается, «максимальная температура воздуха после полудня поднялась до 33,7 градусов, превысив предыдущий рекорд для этого дня в 1946 году на 0,6 градусов».

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