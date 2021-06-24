Американская компания предлагает взлететь на 33 километра

Главное: Улететь в стратосферу можно за 125 тысяч долларов. Капсула поднимается на высоту в 33 километра.
Детали: Компания из США Space Perspective начала продажу билетов на полет в стратосферу. Доставить людей туда должна капсула «Нептун».
Такой полет обойдется в 125 тысяч долларов.
Сама капсула рассчитана на восемь человек.
Ожидается, что высота полета превысит 33 километра, а его продолжительность составит шесть часов. Планируется, что «Нептун» приводнится в Мексиканском заливе.
Информируется, что в капсуле есть откидные сиденья, панорамные окна, бар с прохладительными напитками, ванная комната и другие удобства.
Уже состоялся первый тестовый полет.
Ожидается, что необычный тур состоится в конце 2024 года.
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