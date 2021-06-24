Американская компания предлагает взлететь на 33 километра

Главное: Улететь в стратосферу можно за 125 тысяч долларов. Капсула поднимается на высоту в 33 километра.

Детали: Компания из США Space Perspective начала продажу билетов на полет в стратосферу. Доставить людей туда должна капсула «Нептун».

Такой полет обойдется в 125 тысяч долларов.

Сама капсула рассчитана на восемь человек.

Ожидается, что высота полета превысит 33 километра, а его продолжительность составит шесть часов. Планируется, что «Нептун» приводнится в Мексиканском заливе.

Информируется, что в капсуле есть откидные сиденья, панорамные окна, бар с прохладительными напитками, ванная комната и другие удобства.

Уже состоялся первый тестовый полет.

Ожидается, что необычный тур состоится в конце 2024 года.

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