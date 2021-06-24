В Киеве люди перестали умирать от коронавируса

Главное: В Киеве фиксировали «нулевую» смертность от коронавируса. За вчерашний день никто не умер.

Детали: В среду, 23 июня, в Киеве никто не умер от коронавируса. Данные приводит мэрия города.

Сообщается, что это произошло впервые с 21 августа прошлого года.

За вчера заболели 223 человека.

С начала пандемии в украинской столице от заразы скончались 5 185 людей.

Также информируется, что за прошлые сутки госпитализировали 43 больных с коронавирусом, а также 22 человека с подозрением на COVID-19 и пневмонии.

Кроме этого за вчера победили болезнь 605 человек.

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