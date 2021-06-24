На Закарпатье обрушилась рекордная жара

Главное: На Закарпатье пришла жара. Зафиксированы рекордные показатели.

Детали: Рекордная за 130 лет жара пришла на Закарпатье в минувшую среду, 23 июня. Об этом сообщает местная областная государственная администрация.

При этом ожидается, что нынешние температуры сохранятся еще несколько дней.

Информируется: «Автоматическая метеостанция «Ужгород» зафиксировала рекордную температуру за 130 лет: показатель термометра достиг отметки +39,8 градусов».

Предыдущий рекорд фиксировался еще в 2002-м году – тогда было плюс 37,7 градуса.

Также в регионе был объявлен высший уровень пожарной опасности из-за жары.

Однако синоптики отмечают: такая высокая температура, а также отсутствие дождей положительно влияют на виноградники и плодовые сады.

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