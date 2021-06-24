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Новости > Эксперты оценили шансы сборной Украины обыграть шведов на Евро-2020

Эксперты оценили шансы сборной Украины обыграть шведов на Евро-2020

Александр Панько
24.06.21 09:58
208
Эксперты оценили шансы сборной Украины обыграть шведов на Евро-2020

Главное: Сборная Украины готовится к игре против Швеции. Нашу команду не считают фаворитом.

Детали: Уже во вторник, 29 июня, на стадионе «Хэмпден Парк» в шотландском Глазго пройдет матч 1/8 финала Евро-2020 между сборными Украины и Швеции. Шансы команд оценили эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill.

Шведов считают небольшими фаворитами, на их победу в основное время ставят 2,4 к 1. На ничью можно поставить как 3 к 1, а на победу нашей команды – 3,3 к 1.

На выход в четвертьфинал Швеции ставят 1,67 к 1, а на успех Украины – 2,1 к 1.

Самым вероятным счетом в основное время называют ничью 1:1 (6 к 1).

В тему: Сборную Украины причислили к аутсайдерам Евро-2020.

Тэги: футбол, спорт, Швеция, Евро-2020, сборная Украины по футболу

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