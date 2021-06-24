Коронавирус в Украине: смертность остается не очень высокой

Главное: Коронавирусом в Украине заболели еще 937 человек. Умерли 58 людей.

Детали: Коронавирус в Украине не набирает обороты. Данные на четверг, 24 июня, приводит министерство здравоохранения.

Выявили еще 937 случаев заразы. Среди заболевших – 33 ребенка и 24 медработника. Госпитализировали 559 человек, а выздоровели 2 471 больной.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 22 496, методом ИФА – 11 418, экспресс-тестами – 20 429.

Наибольшее число больных фиксировали в Киев (223), а также Днепропетровской (59), Харьковской (57), Донецкой (51) и Киевской (51) областях.

Жертвами болезни стали еще 58 человек. Всего умерли уже 52 181 человек.

За все время заболели 2 231 914 людей, а выздоровели 2 157 732 человека.

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