Пока элита не понимает роль Украины и Грузии в развитии Армении, основная роль отведена диаспоре, – эксперт

Главное: Украина и Грузия являются единственными ближайшими странами, которые могут сыграть существенную роль в развитии Армении. В то же время, по мнению украинского политического обозревателя Марата Акопяна, пока у армянской политической элиты нет должного понимания этого факта, основная роль отводится диаспоре, которая как мост соединяет эти «политические берега».

Детали: Для международных партнеров Армении важно чтобы выборы были демократическими, для эффективного сотрудничества и реформ нужна легитимная власть. Как сообщают «Аспекты», об этом армянскому изданию Yerevanlur заявил украинский политический обозреватель Марат Акопян, комментируя итоги внеочередных выборов в Армении.

«Победу правящей силы я прогнозировал изначально. Хоть внеочередные парламентские выборы в Армении прошли в довольно напряженной атмосфере, но благодаря уже устоявшейся демократии в стране, все оказалось в рамках нормы. Я поздравляю новоизбранных депутатов, и желаю плодотворной работы», — сказал он, добавив, что для международных партнеров Армении важно чтобы выборы были демократическими, для эффективного сотрудничества и реформ нужна легитимная власть.

Рассказывая о прошедших в парламент политических силах, эксперт указал на причины формирования именно такой картины после выборов. По его словам, широкий спектр политических сил на внеочередных парламентских выборах давал возможность армянскому избирателю большой выбор, однако угроза реванша бывших властей мобилизовала электорат для сохранения ценностей, обретенных после революции, и затмила другие демократические силы.

«Я думаю, у Блока демократов Ширинян-Бабаджанян, партии „Республика“ Арама Саркисяна, Национально-демократического полюса и Блока „Свободная Родина“ — есть хорошие политические перспективы в будущем все же оказаться в парламенте. На мой взгляд именно с такой оппозицией эффективность работы Национального собрания была бы выше», — объяснил Акопян.

Обратившись к вопросу о внешней политике Армении, когда в парламенте нет проевропейских сил, обозреватель указал на необходимость создания внешнеполитической доктрины. «Внешняя политика Армении жизненно важная сфера, ситуация осложняется также и геополитическими изменениями в мире и регионе. Все ранее существовавшие модели — как комплементаризм так и исключительная ориентация на север, себя изжили. Еревану необходима четкая доктрина, соответствующая национальным интересам. Чем быстрее она будет сформирована, тем легче страна пройдет „минное поле“ геополитических трансформаций», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о скандальном заявлении про принадлежность Крыма экс главы СНБ Армении, и главы одного из предвыборных блоков Артура Ванецяна, украинский эксперт подчеркнул, что Ванецян ставит себя по ту сторону баррикад с международным сообществом.

«Любые заявления подобного характера чрезмерно чувствительны. Украина противостоит внешней агрессии со стороны ядерной державы, необходимо понимать всю сложность ситуации. Наша страна для сохранения территориальной целостности мобилизовала все внутренние и внешние силы, и как вы знаете, мировое сообщество решительно выступает за неприкосновенность международно-признанных границ и суверенитета Украины. Любой политик, в любой стране выступивший против принятых в ООН правил, ставит себя по ту сторону баррикад с международным сообществом», — сказал Акопян.

В ответ на вопрос о перспективах отношений между Арменией и Украиной, он указал, что не удалось вывести отношения на более качественную плоскость.

По словам Акопяна, официальный Киев всегда был настроен конструктивно в отношении Армении. При этом он выразил сожаление, что уровень политического диалога еще не соответствует потенциалу, за прошедшие три года после революции в Армении, не удалось вывести отношения с Украиной на более качественную плоскость.

«Украина, как и соседняя с Арменией Грузия, единственные ближайшие страны, которые могут сыграть намного более существенную роль для развития Армении. Пока нет должного понимания этого среди политической элиты, основная роль отведена диаспоре, которая как мост держит все еще дальние друг от друга „политические берега“. Кстати, раз уж заговорили о диаспоре, скажу, что в скором времени в Ереване откроется скейт-парк — подарок от Союза армян Украины столице Армении. Парк по своей оснащенности и концепции не имеет аналогов в регионе», — объяснил эксперт.

На вопрос, завершится ли внутриполитический кризис в Армении, эксперт ответил, что это вряд ли случится.

«Я бы очень этого хотел, но, к сожалению, это вряд ли случится. В итоге выборов отвергнутые ранее политические силы были вновь отвергнуты армянским избирателем. Что ввело проигравших в еще более сложное эмоциональное состояние. Противостояние политических сил продолжится, с разной интенсивностью и степенью напряженности», — заключил Акопян.

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22 июня глава группы дружбы с Арменией в Верховной Раде Украины, депутат от правящей фракции «Слуга народа» Артем Дмитрук, поздравил Пашиняна с победой.