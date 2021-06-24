Стали известны все пары 1/8 финала Евро-2020. Появилось расписание

Главное: Сформированы все пары 1/8 финала Евро-2020. Стадия плей-офф стартует уже 26 июня.

Детали: Накануне, 23 июня, завершились решающие матчи группового этапа Чемпионата Европы по футболу, после чего сформировались все пары 1/8 финала. Стартует плей-офф 26 июня.

Расписание матчей 1/8 финала:

26 июня:

— Уэльс — Дания (19:00, Амстердам);

— Италия — Австрия (22:00, Лондон).

27 июня:

— Нидерланды — Чехия (19:00, Будапешт);

— Бельгия — Португалия (22:00, Севилья).

28 июня:

— Хорватия — Испания (19:00, Копенгаген);

— Франция — Швейцария (22:00, Бухарест).

29 июня:

— Англия — Германия (19:00, Лондон);

— Швеция — Украина (22:00, Глазго).

В тему: Сборная Украины по футболу впервые в истории пробилась в плей-офф Чемпионата Европы. Это стало возможным благодаря шведам и испанцам, которые обыграли поляков и словаков соответственно.