Стали известны все пары 1/8 финала Евро-2020. Появилось расписание

Главное: Сформированы все пары 1/8 финала Евро-2020. Стадия плей-офф стартует уже 26 июня.
Детали: Накануне, 23 июня, завершились решающие матчи группового этапа Чемпионата Европы по футболу, после чего сформировались все пары 1/8 финала. Стартует плей-офф 26 июня.
Расписание матчей 1/8 финала:
26 июня:
— Уэльс — Дания (19:00, Амстердам);
— Италия — Австрия (22:00, Лондон).
27 июня:
— Нидерланды — Чехия (19:00, Будапешт);
— Бельгия — Португалия (22:00, Севилья).
28 июня:
— Хорватия — Испания (19:00, Копенгаген);
— Франция — Швейцария (22:00, Бухарест).
29 июня:
— Англия — Германия (19:00, Лондон);
— Швеция — Украина (22:00, Глазго).
В тему: Сборная Украины по футболу впервые в истории пробилась в плей-офф Чемпионата Европы. Это стало возможным благодаря шведам и испанцам, которые обыграли поляков и словаков соответственно.