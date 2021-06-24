Украина запретила въезд без теста людям, прибывшим из четырех стран. Озвучен список

Главное: В Кабмине приняли решение запретить въезжать в Украину людям, которые прибыли из Велибритании, Индии, Португалии и России. Связано это с распространением дельта-коронавируса.

Детали: Кабинет министров Украины провел сегодня заседание по штамму коронавируса «Дельта». Правительство ввело обязательный тест для пересечения украинской границы для людей, которые едут из 4 стран. Об этом сообщил Минздрав.

Обязательно отрицательный тест на коронавирус придется иметь гражданам, следующим из стран:

— Великобритания;

— Индия;

— Россия;

— Португалия.

Этим лицам нужно будет сделать тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 сразу на пограничном пункте пропуска. Делать тест придется и в случае, если граждане находились на территории этих стран в течение не менее 7 дней.

Это ограничение начнет действовать с 25 июня 2021 года.

В тему: В Министерстве иностранных дел Украины составили список стран с дельта-штаммом COVID-19, куда украинцам не рекомендуют ездить.