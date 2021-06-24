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Новости > В некоторых странах разрешили смешивать разные вакцины от коронавируса

В некоторых странах разрешили смешивать разные вакцины от коронавируса

Агата Кловская
24.06.21 11:28
257
В некоторых странах разрешили смешивать разные вакцины от коронавируса

Главное: Еврорегулятор считает, что смешивание разных вакцин от коронавируса является эффективным, и, что главное, безопасным. В некоторых странах это уже разрешили.

Детали: Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что есть основания полагать, что смешивание вакцин против коронавируса является безопасным и эффективным. Об этом сообщает Politico.

В некоторых странах это уже разрешили.

Это объясняется тем, что в настоящее время все утвержденные вакцины работают подобным образом — стимулируя иммунный ответ на вирусный спаечный белок.

Кроме того, ранние данные из Испании и Германии свидетельствуют об «удовлетворительном иммунном ответе и отсутствии проблем с безопасностью», сказал регулятор.

В тему: В Минздраве рассказали, можно ли получать вторую дозу вакцины раньше срока.

Тэги: общество, Европа, здоровье, мир, вакцина, коронавирус, вакцина от коронавируса

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