В некоторых странах разрешили смешивать разные вакцины от коронавируса

Главное: Еврорегулятор считает, что смешивание разных вакцин от коронавируса является эффективным, и, что главное, безопасным. В некоторых странах это уже разрешили.

Детали: Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что есть основания полагать, что смешивание вакцин против коронавируса является безопасным и эффективным. Об этом сообщает Politico.

В некоторых странах это уже разрешили.

Это объясняется тем, что в настоящее время все утвержденные вакцины работают подобным образом — стимулируя иммунный ответ на вирусный спаечный белок.

Кроме того, ранние данные из Испании и Германии свидетельствуют об «удовлетворительном иммунном ответе и отсутствии проблем с безопасностью», сказал регулятор.

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