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Новости > Митрополит Антоний призвал помнить подвиг ветеранов ВОВ и молиться за них

Митрополит Антоний призвал помнить подвиг ветеранов ВОВ и молиться за них

Александра Кудрявцева
22.06.21 17:40
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Митрополит Антоний призвал помнить подвиг ветеранов ВОВ и молиться за них
Главное: Великая Отечественная война — это боль, которая проходит через поколения.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом управделами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в интервью «Першому Козацькому» после панихиды за погибшими в Великой Отечественной войне.
 
«Я не знаю, что такое дедушка: мой отец маленьким, в 5 лет, видел своего отца, который ушел на войну. И тот не вернулся. Это боль, которая проходит через наше поколение», — подчеркнул митрополит Антоний.
 
Владыка отметил, что «наша обязанность молиться об упокоении душ тех, кто отдал свою жизнь на фронте и тылу, чтобы защитить свое Отечество».
 
 
«Мы сегодня молились и за здоровье тех фронтовиков — ветеранов, которых так немного осталось. И мы молимся, чтобы Господь дал им здоровья, чтобы их пример был у нас перед глазами. А молитва — это любовь», — сказал архиерей.
 
Он также подчеркнул, что представители УПЦ молились за мир в нашем Отечестве, а «Украинская Православная Церковь всегда молится за наш народ, за Родину».
 
Митрополит Антоний отметил, что духовенство УПЦ молится и о том, «чтобы никогда не было больше тех идеологий фашизма и нацизма».
 
«Потому что гибнут не только жертвы такой идеологии, но, как показывает опыт истории, и сами носители идей нацизма», и если «не будем помнить те страницы истории — не будем иметь и будущего», — подытожил управляющий делами УПЦ.
 
В тему: В столичном Парке Вечной Славы управделами УПЦ почтил память погибших — 80 лет со дня начала войны.
 
 
 
 

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), ВОВ, УПЦ

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