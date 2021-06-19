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Новости > Белый дом временно заморозил военную помощь Украине

Белый дом временно заморозил военную помощь Украине

Агата Кловская
19.06.21 09:44
371
Белый дом временно заморозил военную помощь Украине

Главное: Соединенные штаты Америки временно приостановили пакет военной помощи Украине в размере 100 млн долларов. Пакет помощи все еще в целости и сохранности и может быть быстро отправлен в Украину.

Детали: Белый дом временно приостановил пакет военной помощи Украине в размере 100 млн долларов, который включает в себя летальное оружие. Над подготовкой документа работали чиновники Госдепартамента и Пентагона. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Politico.

По словам трех человек, которые попросили не называть их имен, чтобы откровенно рассказать о внутренних обсуждениях, Совет национальной безопасности США поручил чиновникам подготовить пакет помощи, поскольку Вашингтон все больше обеспокоен масштабным наращиванием российских войск у границы с Украиной и Крымом.

Но чиновники в Совете нацбезопасности Соединенных Штатов в итоге отложили предложение после того, как Россия объявила о сокращении войск, размещенных вблизи Украины, и в преддверии саммита президента Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным.

Один из источников сообщил, что пакет помощи все еще в целости и сохранности и может быть быстро отправлен в Украину.

О том, что чиновники Совета нацбезопасности США заморозили помощь, и о конкретных видах оружия, которые обсуждались для включения в пакет помощи, ранее не сообщалось.

По словам двух человек, знакомых с ходом обсуждения, в пакет помощи входят системы ПВО ближнего радиуса действия, стрелковое оружие и противотанковое оружие.

С момента вторжения России в Украину в 2014 году и аннексии Крыма Соединенные Штаты предоставили Киеву военную помощь на сумму около 2,5 миллиарда долларов, включая невооруженные беспилотники, радиостанции и противотанковые ракеты Javelin.

Издание отмечает, что в этом году Пентагон одобрил два пакета помощи Украине на общую сумму 275 млн долларов. Первый пакет, подписанный в марте, пополнил украинский флот еще двумя вооруженными патрульными катерами Mark VI, что стало частью более крупной сделки на сумму 600 млн долларов на 16 таких катеров, подписанной в 2020 году.

Пакет включает 32 орудийные системы Seahawk A2 и десятки 30-мм пушек для мелководных катеров, что придает им наступательную мощь.

В июне был одобрен еще один пакет на 150 млн долларов, одобренный Конгрессом. Он не включает в себя никакой военной помощи, но вместо этого будет поставлено несколько радарных систем, предназначенных для отслеживания приближающихся артиллерийских снарядов и беспилотников, которые играли большую роль в боевых действиях на Донбассе в течение последних нескольких лет.

«Несмотря на военную помощь и присутствие войск НАТО в стране для обучения украинских военных подразделений, Киеву, вероятно, предстоит пройти долгий путь, прежде чем он сможет присоединиться к трансатлантическому альянсу», — отмечает издание.

В тему: В ходе встречи в Женеве Джо Байден и Владимир Путин сделали совместное заявление, однако на совместную пресс-конференцию не вышли.

Тэги: США, Украина, политика, военная помощь, новости Украины

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