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Новости > Астрофизики в очередной раз раскрыли тайну Бетельгейзе

Астрофизики в очередной раз раскрыли тайну Бетельгейзе

Автор: «Фраза»
19.06.21 13:06
290
Астрофизики в очередной раз раскрыли тайну Бетельгейзе

Главное: Астрофизики утверждают, что «великое затемнение» Бетельгейзе оказалось вызвано исключительно гигантским облаком пыли, вращающимся вокруг звезды, а не ее угасанием.

Детали: Астрономы установили точную причину «великого затемнения» одной из самых больших и ярких звезд в нашей Галактике. Как сообщает ВВС, в конце 2019—начале 2020 гг Бетельгейзе резко потускнела, как обычно происходит перед взрывом.

Однако, проанализировав данные Очень Большого Телескопа в Чили, ученые во главе с Мигелем Монтаргесом пришли к выводу, что причина кроется в большом облаке пыли, которое появилось в результате падения температуры на звездной поверхности Бетельгейзе. В результате выброшенный газ преобразовался в пыль, а со стороны Земли прохладный участок выглядел более темным.

Ученые также пришли к убеждению, что Бетельгейзе — относительно молодой красный сверхгигант, и, судя по всему, его взрыва предстоит ждать еще долго.

Справка: Бетельгейзе — красный сверхгигант в созвездии Ориона, располагающийся на расстоянии около 550 световых лет от Земли. Это одна из крупнейших среди известных астрономам звезд: если ее поместить на место Солнца, то при минимальном предполагаемом размере она заполнила бы орбиту Марса, а при максимальном — достигала бы орбиты Юпитера. При этом она является переменной звездой, при пульсациях существенно меняется её диаметр и блеск.

В тему: Прошлым летом ученые из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики выяснили, что затемнение Бетельгейзе было вызвано вспышкой. Однако ее причину установит им не удалось.

Тэги: космос, наука, звезда, пыль, Бетельгейзе

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