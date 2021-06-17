В России живодер сделал с бездомными собаками кое-что ужасное

Главное: Россиянин убил двух собак. Житель Кемерово выкинул их с пятого этажа.

Детали: Жуткий случай живодерства произошел в российском Кемерово. Тут 48-летний мужчина выбросила из окна пятого этажа двух бездомных собак.

Выяснилось, что их домой привела его жена, после чего у супругов произошла ссора и отморозок решил таким диким способом убить животных.

Увы, обе псины погибли.

На своего соседа в полицию донесли местные жители. Теперь он может получить до пяти лет лишения свободы.

В тему: На Харьковщине живодер задул монтажной пеной кошку с котятами.