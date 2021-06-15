В Одессе не рекомендуют купаться из-за инфекции

Главное: В Одессе людям советуют не купаться. Есть опасность заболевания инфекциями.

Детали: В ближайшее время в Одессе не рекомендуют купаться. Как сообщает Госпродпотребслужба, все дело в прошедших накануне ливнях.

Отмечается, что большое количество поверхностных вод попало в акваторию городских пляжей.

Специалисты говорят, что «из-за этого есть опасность заболевания инфекциями, передающимися через воду».

Эксперты информируют: «Это необходимо, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем».

Жителям города и туристам напоминают, что «водным путем могут передаваться холера, брюшной тиф, паратифы, дизентерия, лептоспироз, туляремия (загрязнение питьевой воды выделениями грызунов), бруцеллез, сальмонеллез».

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