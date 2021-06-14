Между США и Россией началась очередная ядерная гонка вооружений

Главное: Количество ядерных боеголовок, находящихся на вооружении оперативных сил ядерных держав, увеличилось за последний год на фоне общего уменьшения ядерных вооружений в мире.

Детали: В мире увеличивается количество ядерных боеголовок, находящихся на вооружении оперативных сил ядерных держав. Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на данные ежегодного доклада Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), опубликованный 14 июня, за последний год количество таких боеголовок увеличилась с 3720 до 3825.

Из них около двух тысяч единиц, в подавляющем большинстве принадлежащие России или США, находились в состоянии повышенной оперативной готовности.

В то же время общее количество ядерных боеголовок в мире продолжает сокращаться. Всего на Земле на начало 2021 года в арсенале ядерных государств находилось 13080 единиц ядерных вооружений, что на 320 меньше, чем в предыдущем году, и менее 1/5 части оружия, которое ядерные державы имели в разгар «холодной войны» в середине 1980-х годов.

90% этого оружия обладают США и Россия. Остальные распределены между Китаем, Францией, Великобританией, Пакистаном, Индией, Израилем и Северной Кореей.

Россия увеличила свой общий военный ядерный арсенал примерно на 180 боеголовок. Преимущественно это произошло за счет развертывания межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования с несколькими межконтинентальными боеголовками, а также баллистическими ракетами подводных лодок.

Все остальные семь ядерных государств также разрабатывают или внедряют новые системы вооружений или заявили о своем намерении это сделать. В частности, Великобритания уже заявила о плане увеличения предельного числа единиц ядерного оружия со 180 до 260. Китай, Индия и Пакистан также расширяют свои ядерные арсеналы.

Северная Корея в течение 2020 года не проводила ядерных испытаний и испытаний баллистических ракет большой дальности, однако продолжала разработку баллистических ракет малой и большой дальности.

В тему: во время обращения к Федеральному собранию 1 марта 2018 года Президент России Владимир Путин назвал военную мощь России «надежной гарантией мира на планете». При этом в ролике, демонстрирующем возможности новейшего российского ракетного комплекса «Сармат», который впервые был показан публично во время выступления российского президента, целью орудия оказался американский штат Флорида.

После рассказов Путина о новейших видах стратегического вооружения, разрабатываемого в стране, Министерство обороны США объявило о готовности защищать свою страну.