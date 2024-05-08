МВФ назвал доллар доминирующей валютой

Опубликован доклад МВФ о влиянии геополитики на мировую торговлю. Оценена роль американского доллара.

Финансисты говорят о том, что он продолжает доминировать в мировой торговле, несмотря на стремление значительного количества государств снизить зависимость от валюты США.

Указывается также, что, невзирая на рост геополитических рисков, последние данные показывают, что американский доллар остается доминирующим в мире – на его долю приходится более 80% мирового торгового финансирования.

Информируется, что большая часть торговли сырьем оплачивается в долларах, что способствует доминированию американской валюты, хотя некоторые государства пытаются избавиться от значительной зависимости от доллара в своих международных операциях и резервах.

Ранее стало известно, что представляет сегодня собой мировая экономика.