Маск готов сменить гнев на милость по отношению к биткоину, но только при одном условии

Главное: Создатель и владелец компании Tesla Илон Маск опроверг личную заинтересованность в манипуляциях с биткоином. По его словам, компания возобновит операции с этой криптовалютой, если доля «чистой энергии» в ее производстве составит 50%.

Детали: Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск заявил о намерении возобновить транзакции с использованием биткоинов, когда для их майнинга начнет использоваться чистая энергия. Как сообщает корреспондент «Фразы», таким образом он отреагировал на обвинения в манипуляциях с криптовалютой в личных целях.

«Когда будет подтверждение использования майнерами разумной доли (около 50%) чистой энергии с положительной тенденцией в будущем, Tesla возобновит работу с биткоинами», — написал он на своей странице в Twitter, добавив, что на сегодняшний день Tesla продала только около 10% своих запасов криптовалюты, чтобы «подтвердить, что биткоин можно легко ликвидировать без изменения рынка».

В тему: 13 мая 2021 года Илон Маск объявил об остановке продаж его электромобилей за биткоины. Он объяснил это тем, что для их майнинга используют уголь и другое топливо. После этого курс криптовалюты начал резко снижаться.