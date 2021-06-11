Суперкомпьютер назвал победителя Чемпионата Европы по футболу

Главное: Суперкомпьютер попытался спрогнозировать, какими будут результаты на чемпионате Европы и кто выиграет турнир. Согласно прогнозу, судьба команды Андрея Шевченко не слишком утешительна.

Детали: Сегодня, 11 июня стартует Чемпионат Европы по футболу 2020. Матч-открытие Евро-2020 между сборными Турции и Италии пройдет в Риме на «Стадио Олимпико» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Портал TalkSPORT с помощью суперкомпьютера попытался спрогнозировать, какими будут результаты на чемпионате Европы и кто выиграет турнир.

На стадии группового этапа подопечные Андрея Шевченко сыграют с Нидерландами, Северной Македонией и Австрией. Согласно прогнозу, «желто-синие» выйдут из группы со второго места.

А вот на стадии 1/8 финала Украину будет ждать сборная Италии, которую больше других наставник украинской сборной не хотел бы получить в соперники. Компьютер прогнозирует, что мы проиграем итальянцам со счетом 1:2.

Также компьютер прогнозирует, что в финале Евро-2020 сразятся Франция и Германия, а матч закончится со счетом 3:2 в пользу действующих чемпионов мира.

Украина начнет турнир матчем против Нидерландов в воскресенье, 13 июня.

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