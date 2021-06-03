В ВОЗ предупредили о штаммах коронавируса, устойчивых к вакцинам

Главное: Специальный посланник ВОЗ по борьбе с пандемией доктор Дэвид Набарро высказался о вероятном появлении устойчивых штаммов коронавируса. Сейчас таких штаммов пока что нет.

Детали: Во Всемирной организации здравоохранения не исключают возможности появления устойчивых к существующим вакцинам штаммов коронавируса. Об этом сообщает Sky News.

По словам специального посланника ВОЗ по борьбе с пандемией коронавируса доктора Дэвида Набарро, на данный момент не зафиксировано устойчивых к действующим вакцинам штаммов болезни

«Однако они почти наверняка рано или поздно появятся», — отметил Набарро.

В тему: В ВОЗ рассказали о самых опасных штаммах коронавируса.