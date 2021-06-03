Суд заочно арестовал экс-главу правления «ПриватБанка» Дубилета

Главное: Суд постановил арестовать экс-главу правления «Приватбанка» Александра Дубилета. Это решение дало возможность объявить экс-главу правления «ПриватБанка» в международный розыск.

Детали: Высший антикоррупционный суд Украины на заседании в среду, 2 июня, постановил заочно арестовать бывшего главу правления «ПриватБанка» Александра Дубилета. Сейчас он находится в розыске. Об этом речь шла на трансляции судебного заседания, сообщает «Корреспондент».

Так, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил суд избрать Дубилету меру пресечения в виде заочного ареста, чтобы реализовать постановление о международном розыске экс-главы «ПриватБанка».

«Ходатайство детектива НАБУ об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого Дубилета удовлетворить. Выбрать подозреваемому Дубилету меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до его задержания и доставки к месту уголовного производства. Постановление подлежит немедленному исполнению с момента его объявления», — сказал председательствующий судья.

Отмечается, что постановление судьи адвокаты Дубилет могут обжаловать в течение 5 дней с момента его объявления.

В тему: В феврале нынешнего года Офис генпрокурора объявил подозрение экс-главе «Приватбанка».