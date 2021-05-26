Киевлянам рассказали, когда подорожает проезд в метро

Главное: Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что летом будет приниматься решение по поводу подорожания проезда в метро. При этом он успокоил людей, что сильно по карманам пассажиров это не ударит.

Детали: Проезд в метро Киева подорожает. Но случится это не так быстро, как опасаются пассажиры. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает «РБК-Украина».

По его словам, решение о повышении тарифа будет приниматься летом.

Градоначальник успокоил людей и сказал, что до 20-25 гривен стоимость проезда в подземке поднимать не будут.

«Одно могу сказать, что тема повышения тарифа назрела. Но могу гарантировать, что до 20-25 грн поднимать мы ни в коем случае не планируем. Я не исключаю, что повышение будет в ближайшее время, но однозначно сделаем так, чтобы это повышение не ударило сильно по людям», — подчеркнул Кличко.

Кличко в который раз напомнил украинцам, что на сегодняшний день стоимость проезда в общественном транспорте Киева является самой низкой в Европе.

В тему: По словам замначальника КП «Киевский метрополитен» Натальи Макогон, проезд в столичной подземке подорожает. Сейчас себестоимость разовой поездки составляет более 20 гривен.