Депутат Яценко в очередной раз подтвердил свое реноме «тушки»

Главное: Народный депутат Антон Яценко стал членом фракции «Батькивщины», которую в 2011 году променял на Партию регионов.

Детали: Народный депутат Украины Антон Яценко во второй раз вошел во фракцию «Батькивщины». Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на первого заместителя председателя Верховной Рады Руслаан Стефанчука, соответствующее решение было принято в соответствии с заявлением.

Справка: Антон Яценко является депутатом ВРУ 4 созывов. Впервые он попал в парламент в 2007 году по спискам партии «Батькивщина». Однако после победы на президентских выборах Виктора Януковича в 2011 г перешел во фракцию Партии регионов. Подобных перебежчиков тогда называли «тушками».

В Верховной Раде VIII созыва он входил в депутатскую группу «Возрождение», а в нынешнем созыве успел побывать членом группы «За будущее».

В тему: В середине 2020 года Антон Яценко зарегистрировал в Раде законопроект о запрете импорта в Украину фуа-гра.