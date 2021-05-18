В Печерском суде происходит политический «гоп-стоп», у которого три цели, — Лукаш о давлении на Медведчука

В Печерском районном суде, где избирают меру пресечения народному депутату Украины, председателю политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку, происходит политический «гоп-стоп». Об этом в эфире ток-шоу «Голос народа» на телеканале «Перший Незалежний» заявила юрист Елена Лукаш.

Гостя ток-шоу, комментируя дело в отношении народного депутата Украины, председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, заявила, что события, которые происходят в стенах суда, преследуют три основных цели.

«Политический „гоп-стоп“ — именно так я бы охарактеризовала то, что сейчас происходит в Печерском районном суде. И, думаю, этот „гоп-стоп“ имеет три важных цели. Первая — это отвлечь нас от провалов в экономике, от роста цен на энергоносители и платежи ЖКХ, от провала кампании вакцинации. Короче говоря, грызите пряник, вот вам зрелища „95 квартала“. Второе, я бы связала такую смелость команды Зеленского в отношении к фантазированию на тему „преступления Медведчука“ с легким реверансом перед „вашингтонским обкомом“. Мы знаем, что Виктор Медведчук является там персоной нежелательной и даже признан вражеской», — сказала Лукаш.

Третья цель, как отметила гостья студии, — это борьба с политическим оппонентом.

«И, третье, я думаю, это борьба с оппонентом. Социологические замеры, кроме тех случаев, когда они хотят опустить или утопить президента в „теплой ванной“, показывают рост и укрепление, расширение электоральной базы ОПЗЖ и уменьшение электоральной базы Зеленского и „слуг народа“. Конечно, с оппонентами нужно бороться, а как нужно бороться? Вот, подобным образом, ограничивая их физически», — сказала Лукаш.