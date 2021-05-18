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Новости > Непогода сильно «потрепала» одну из областей Украины

Непогода сильно «потрепала» одну из областей Украины

Александр Панько
18.05.21 09:48
307
Непогода сильно «потрепала» одну из областей Украины

Главное: В Украине продолжает бушевать непогода. Серьезно досталось Херсонской области.

Детали: В Украине не отступает непогода. О ее последствиях на утро вторника, 18 мая, говорят в ГСЧС.

Спасатели говорят, что дожди и сильный ветер привели к срабатыванию систем автоматической защиты ЛЭП, из-за чего на сегодня без электричества остаются семь населенных пунктов в Днепропетровской области, и один – в Херсонской.

Сейчас над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.

При этом мощные шквалы изрядно «потрепали» Херсонскую область. На территории Каховского, Бериславского и Скадовского районов накануне были повреждены крыши 107 зданий – 96 частных домов, трех школы, двух ДОУ, двух амбулатории, трех здания сельских советов и один дом культуры.

К счастью, никто не пострадал.

Кроме этого, как говорят в ГСЧС, в Жмеринке подтопило восемь дворов.

В тему: В Крыму выпал гигантский град.

Тэги: общество, погода, ЧП, регионы, непогода, погодные условия, новости Украины, ГСЧС

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