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Новости > В РПЦ рассказали о подготовке документа, регламентирующего практику экзорцизма

В РПЦ рассказали о подготовке документа, регламентирующего практику экзорцизма

Александра Кудрявцева
18.05.21 10:21
149
В РПЦ рассказали о подготовке документа, регламентирующего практику экзорцизма

Главное: В подготовленном Церковью документе, регламентирующем практику экзорцизма, говорится, что изгнание бесов могут разрешить только священникам и по благословению архиерея.

Детали: Об этом глава ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) сказал в эфире программы «Церковь и мир».

«В Церкви еще с апостольских времен, даже со времен Иисуса Христа существует практика изгнания демонов. Во-первых, мы верим в то, что существуют демоны, бесы, хотя многие вообще в это не верят. Во-вторых, мы считаем, что беса можно изгнать из человека. Когда читаем Евангелие, мы видим, что Иисус Христос изгонял бесов из людей. Мы видим, что Он наделил Своих учеников правом и властью, возможностью и силой изгонять бесов. Мы знаем из истории христианской Церкви, что практически всегда в ней существовало особое служение так называемых экзорцистов: как правило, это были священнослужители, а в более позднюю эпоху — в основном монахи, имеющие священный сан, которые читали специальные заклинательные молитвы об одержимых нечистыми духами. Даже в древних литургических чинах есть такие молитвы. Со временем эта практика в некоторым смысле ушла в подполье», — рассказал владыка Иларион.

Он отметил, что если священнослужитель, имеющий большой опыт различения духов, как говорится в Священном Писании, готов взяться за это дело, то прежде всего он должен получить на это благословение у своего правящего архиерея. В документе предусматривается, что за экзорцизм не должна браться плата, а также им не могут заниматься миряне.

Глава ОВЦС МП рассказал, что рассматриваются существующие литургические чины и по ним будут даваться рекомендации, какие из них могут использоваться при изгнании бесов.

В тему: Патриарх Кирилл рассказал о важности служения женщин в Церкви.

 
Тэги: РПЦ, новости православия

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