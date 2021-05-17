Патриарх Кирилл рассказал о важности служения женщин в Церкви

Главное: Женщины в Церкви — продолжатели дела апостолов, сохранившие верность Христу, несмотря на испытания и гонения.

Детали: Об этом сказал Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл, сообщает patriarchia.ru.

«Женщины-мироносицы — это не только явление новозаветного времени. Это удивительное явление в жизни Церкви, это способность сохранять верность Христу, мужественно идти до конца, давая пример своим мужьям и братьям, и даже всему народу. Вот и сегодня женщин в храме больше, чем мужчин, и, наверное, так будет до скончания века. А это означает, что у женщин особое служение — быть мироносицами, быть продолжателями дела святых апостолов, нести весть о Христе, воспитывать в вере своих детей, внуков, воздействовать на знакомых, близких, родных, которые еще далеки от Христа. Великая миссия — свидетельство о Христе Воскресшем — до сих пор лежит на наших женщинах, которые и несут это служение за пределами храмов Божиих», — отметил Патриарх.

Он напомнил о примере множества женщин, угодивших Господу святостью жизни, «не убоявшихся гонителей, ставших мученицами и исповедницами; жен, посвятивших свою жизнь Христу и ближним».

«Я, как и многие из вас, помню советское время, когда ходить в храм означало подвергнуть себя риску — потерять работу, лишиться карьеры, попасть в список тех, к кому с подозрением относилась власть. И кто же тогда наполнял наши храмы? В абсолютном большинстве — женщины. Женщины-христианки, те самые жены-мироносицы, которые и у Голгофского креста XX века не побоялись быть рядом со Спасителем. Они посещали Божии храмы, они, часто втайне от мужей, крестили детей, благословляли их на ночь, пытались привить им самые основы православной веры. И все это делалось в условиях полного неблагополучия и даже риска, в том числе связанного с непредсказуемой реакцией самых близких для них людей, их супругов, которые по большей части не разделяли христианских убеждений», — подчеркнул Предстоятель.

Патриарх Кирилл пожелал православным женщинам сохранять верность Христу и воспитывать в верности Господу детей.

«Вы на передовой линии в борьбе за Христа Воскресшего, ведь именно в семье нередко проходит этот фронт между верой и неверием, между Божией правдой и желанием эту правду разрушить. И дай Бог, чтобы наши женщины, православные христианки, в полной мере были сегодня готовы — и духовно и, я бы сказал, интеллектуально — служить Воскресшему Спасителю», — подытожил Предстоятель РПЦ.

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