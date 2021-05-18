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Новости > В Харькове полицейские избили мужчину после вопроса о том, с какой целью его жена находится на улице

В Харькове полицейские избили мужчину после вопроса о том, с какой целью его жена находится на улице

Александр Панько
18.05.21 09:23
376
В Харькове полицейские избили мужчину после вопроса о том, с какой целью его жена находится на улице

Главное: Четверо харьковских полицейских в поисках наркоторговцев схватили на улице женщину и стали угрожать приводом в отделение. При этом они одели наручники на мужа и стали его избивать.

Детали: В Харькове сообщили о подозрении четырем оперуполномоченным Московского отдела полиции в Харьковской области по факту превышения полномочий группой лиц. Как сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, в апреле 2020 года они подошли на улице к женщине и, не представившись, не предъявив служебных удостоверений, стали требовать, чтобы она объяснила, с какой целью находится на улице.

Не получив ответа, полицейские силой затащили женщину в автомобиль Volkswagen Passat и стали угрожать отвезти ее в отдел полиции и обвинить в распространении наркотических средств.

За пострадавшую пытался заступиться ее муж, но полицейские принялись его избивать.

Несмотря на то, что потерпевший сопротивления не оказывал и просил прекратить, правоохранители заломили ему руки, надели наручники и продолжали наносить удары в область лица и по туловищу.

При этом один из полицейских, используя физическое превосходство, продолжал незаконно удерживать женщину.

Сейчас подозреваемые задержаны, им грозит от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Справка: В соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному преследованию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

В тему: 20 декабря 2018 года сотрудникам полиции киевского метрополитена пытались изнасиловать и тяжело избили четверых женщин. Две из них оказались беременными.

Тэги: Харьков, наркотики, угроза, криминал, Национальная полиция Украины, подозрение, новости Украины

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