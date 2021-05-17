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Новости > На Херсонщине священники УПЦ отпели воина ООС

На Херсонщине священники УПЦ отпели воина ООС

Александра Кудрявцева
17.05.21 16:54
252
На Херсонщине священники УПЦ отпели воина ООС

Главное: В Херсонской области священники Украинской Православной Церкви совершили отпевание погибшего воина Операции объединенных сил Владимира Шульца.

Детали: Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Херсонской епархии.

Отпевание совершил благочинный Каланчакского округа протоиерей Михаил Кулына. В своем надгробном слове священнослужитель призвал каждого присутствующего сугубо молится об упокоении души почившего, прося у Господа прощения его грехов и дарования Царства Небесного.

Как сообщалось ранее, на Киевщине по инициативе Спасо-Преображенского прихода села Коржи священник Николай Борисюк передал продукты воинам ООС.

В зону ООС были переданы куличи, сладости, сахар и иконы Ангела Хранителя.

В тему: В Бориспольской епархии УПЦ опровергли заявления в СМИ о переходе общины в ПЦУ.

 
 
Тэги: УПЦ

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