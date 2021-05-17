Стало известно, когда нужно завтракать

Главное: Диетолог рассказал, когда следует завтракать. Это нужно делать в первые полтора часа после пробуждения.

Детали: Российский ученый-диетолог рассказал, когда нужно завтракать Андрей Бобровский. Его цитируют местные СМИ.

Он рассказал, что принимать утреннюю пищу следует в первые полтора часа после пробуждения.

Эксперт говорит: «Завтрак должен дать вам энергию на движение, на мозговую деятельность, чтобы прошла сонливость».

Специалист подчеркнул, что, желательно, нужно есть в одно и то же время.

Медик отмечает: «Когда прием пищи происходит в одно и то же время, к этому времени адаптируется пищеварительная система, нервная система. Это позволяет человеку насытиться адекватным количеством пищи».

Информируется также, что «отсутствие желания употреблять пищу утром может свидетельствовать о расстройстве пищевого поведения: начало дня без завтрака оборачивается вечерним и ночным перееданием».

Впрочем, по словам диетолога, «если у человека нет избыточного веса и других нарушений пищевого поведения, начинать день без утренней трапезы вполне приемлемо, если в силу каких-то обстоятельств был сформирован такой режим».

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