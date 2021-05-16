Диетолог пояснила, какие продукты бессмысленно и даже вредно есть на завтрак

Главное: Названы продукты, которые бесполезно есть на завтрак. Среди них – йогурты и смузи.

Детали: Популярный российский диетолог Елена Кален рассказала, какие продукты не имеет смысла употреблять на завтрак. Об этом она поведала у себя в Instagram.

Так, по ее словам, еще больший голод вызывают батончики мюсли.

Эксперт говорит: «Они тоже содержат сахар и являются быстрыми углеводами, из-за чего не несут питательной ценности. А вот сахар в крови быстро поднимается и резко опускается, что приводит к преждевременному голоду».

Она отмечает: «Не несут также пользы йогурты и смузи, так как они не задерживаются в желудке из-за своей легкости. В обезжиренном йогурте высокое содержание сахара и искусственных добавок. Высокая калорийность и быстрая усвояемость характерны для сухофруктов».

Подчеркивается, что в день нужно употреблять не более двух-трех таких десертов.

Сообщает специалист по питанию и о вреде яиц. Сообщается, что «их белок быстро усваивается, с утра организм тратит калории на поддержание активности, загрузку мышц и снабжение печени гликогеном, а после яиц на завтрак голод возникает быстрее». Отмечается, что яйца лучше есть вечером.

Во время же завтрака диетолог рекомендует употреблять мясо или птицу.

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