Нейробиолог из США объяснил, зачем мы видим сны

Главное: Для чего мы видим сны? Появилась новая гипотеза, которая объясняет их функциональное назначение.

Детали: Нейробиолог из университета Тафтса в США Эрик Хоэл объяснил природу снов. Его цитирует издание Patterns.

Так, ученый заявил, что «странность снов» являет собой особенность, которая помогает нашему мозгу обучаться, «моделируя ситуации, выходящие за рамки повседневного опыта».

Он сказал: «Первоначальным источником вдохновения для глубоких нейронных сетей был мозг. Если вы посмотрите на методы, которые люди используют для машинного обучения, часто эти методы имеют огромное сходство со снами».

Эксперт считает: «Сны делают наше понимание мира менее упрощенным и более всесторонним. Необычность сновидений, их отличие от опыта бодрствования, придает им биологическую функцию».

Так, он напомнил, что у нас «во сне часто всплывают ситуации, многократно повторяющиеся в реальной жизни».

По его словам, в этом случае «срабатывает состояние переобучения, и мозг пытается обобщить задачу, создавая сны».

В статье информируется, что «функцию искусственных снов выполняют художественные фильмы и романы, а также технологии виртуальной реальности».

Исследователи отмечает, что «отличие мозга от искусственных нейронных сетей заключается в том, что отключить обучение мозга невозможно, и если в жизни для этого недостаточно нового опыта, включаются сновидения».

Резюмируется: «Так мозг тренирует свои перцептивные и когнитивные способности, а также поддерживает производительность».

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