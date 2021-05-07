В УПЦ провели выставку детских рисунков ко Дню матери

Главное: В Ужгороде при поддержке УПЦ ко Дню матери открыли выставку детских рисунков «Мама, спасибо за жизнь!».

Детали: Как сообщили Центру информации УПЦ в Мукачевской епархии, выставку представил семейно-социальный проект «Я ХОЧУ ЖИТЬ» отдела по делам семьи по благословению митрополита Феодора.

Рисунки на тему "Семья. Материнство. Детство «готовили дети из разных городов и регионов Украины: Ужгорода, Сум, Полтавы; Ровенской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Кировоградской областей.

«Детское видение матери и семьи в целом, изображенное на рисунке, имеет глубокий смысл в серьезной борьбе с абортами», — сказал протоиерей Василий Алексий, главный координатор проекта «Я ХОЧУ ЖИТЬ» и настоятель религиозной общины в честь Почаевской иконы Божией Матери Ужгорода, где и осуществляет деятельность проект.

Как сообщалось ранее, на Закарпатье верующие Украинской Православной Церкви организовали благотворительный социальный проект «Я ХОЧУ ЖИТЬ», призванный помочь женщинам во время беременности принять единственно верное решение при сомнениях — подарить ребенку жизнь.

По словам инициаторов, идея проекта заключается в информационной, психологической, материальной и духовной поддержке кризисных беременных и их семей, а также проведению противоабортных лекций, семинаров для учащихся старших классов и студентов.

В тему: В Мукачевской епархии УПЦ рассказали, как помогают сохранить жизнь нерожденным детям.