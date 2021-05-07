Главные новости за 7 мая 2021 года

- Коронавирус в Украине унес 379 жизней. Заболели 8 404 человека.

- Администрация Белого дома однозначно заявила о поддержке вступления Украины в НАТО. Известны подробности.

- Президент Владимир Зеленский подписал закон, который расширяет возможности мужчин по уходу за ребенком. Он предусматривает равные возможности брать отпуск по уходу за ребенком до 3 лет как для матери, так и для отца.

- На следующей неделе в Украине продолжится потепление. Но вернутся грозы.

- В Индии коронавирус установил рекорд по заболеваемости. Заразились более 414 тысяч людей.

- В финале Лиги Европы сыграют «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед». Фаворитами называют англичан.