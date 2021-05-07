В УПЦ обеспокоены возможной новой волной захватов храмов

Главное: Открытую поддержку госсекретарем США интересов ПЦУ некоторые украинские чиновники могут принять за команду к действиям по захвату храмов Украинской Православной Церкви.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм, комментируя обсуждение на встрече Энтони Блинкена и главы ПЦУ «устранение искусственных препятствий при свободном, на основе принципов свободы совести, определении общинами своей принадлежности».

«Откровенная заинтересованность главы Госдепа США в вопросах продвижения интересов ПЦУ не может не вызывать беспокойства. Ведь слова Энтони Блинкена об „устранении препятствий“ некоторые наши чиновники могут принять команду действовать, что приведет к новой волне захватов храмов УПЦ, а следовательно — к гражданскому напряжению и религиозной конфронтации. Остается надеяться, что этого все же не произойдет», — отметил епископ Виктор.

Владыка напомнил, что Украинская Православная Церковь всегда отстаивала и будет отстаивать принципы свободы совести и свободы вероисповедания.

«Мы неоднократно обращали внимание украинских властей всех уровней на необходимость соблюдения этих принципов, а прежде всего — Конституции Украины, согласно которой Церковь отделена от государства. Однако должны сегодня констатировать, что за последние годы в Украине, как сама Конституция, так и нормы внутреннего законодательства и международного права, неоднократно нарушались. Случаев, когда УПЦ испытывала притеснения и гонения со стороны отдельных политических сил, когда нарушались те же принципы свободы совести, более, чем достаточно. Захвата храмов, физическое насилие, избирательное отношение к представителям УПЦ, а также агрессивная риторика и банальное игнорирование потребностей верующих (например, недопущение капелланов УПЦ в ВСУ) — все это, к сожалению, стало нашим печальным настоящим», — подчеркнул епископ Виктор.

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