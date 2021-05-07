Вот уже неделю в Киеве автоматически выписывают штрафы за неправильную парковку

Главное: В КГГА рассказали о новой системе фиксации выполнения правил и оплаты парковки. Она позволяет выписывать штрафы в течении нескольких минут без вручения их владельцам автомобилей.

Детали: С 1 мая в Киеве заработала новая электронная система контроля за оплатой парковки и наложения штрафов за ее нарушения. Как сообщает пресс-служба Киевской государственной городской администрации, отныне весь процесс штрафования можно осуществить с помощью планшета за несколько минут.

В частности, инспектор сможет мгновенно проверять оплату по номеру машины и в случае нарушения — выполнять фотофиксацию и автоматически генерировать сообщение с QR-кодом о привлечении к административной ответственности.

Соответствующее извещение можно будет быстро распечатать и оставить на месте совершения правонарушения на лобовом стекле транспортного средства.

Утверждается, что система защищена согласно современным стандартам кибербезопасности. Инспекторы не имеют доступа к персональным данным водителей, а вся информация хранится в зашифрованном виде в городском дата-центре.

Система штрафования интегрируется с Единым государственным реестром транспортных средств, Реестром административных правонарушений и городским приложением «Киев Цифровой». В приложении действует функционал, который облегчает жизнь водителей. Владельцы автомобилей могут получать уведомления о штрафах с доказательной базой и сразу платить их. Водителям предоставляется скидка 50% при уплате штрафа, если оплата осуществляется в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

Новая разработка ускоряет и упрощает процесс штрафования, собирает аналитику нарушений и позволяет сделать парковочное пространство более безопасным и комфортным, тогда как ранее инспекторам приходилось долго сверяться с несколькими источниками информации относительно оплаты парковки и выписывать штрафы вручную.

В тему: Осенью 2018 года в Киеве начали действовать новые штрафы за неправильную парковку.