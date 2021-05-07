16-летняя девчонка затерроризировала школу на Херсонщине

Главное: Учителя школы в Херсонской области пожаловались на буллинг со стороны 16-летней школьницы. Полицейским свои действия несовершеннолетняя девушка объяснить не смогла.

Детали: В полицию Херсонской области поступило коллективное обращение от администрации одного из учебных заведений Каховского района. Как сообщает Отдел коммуникации полиции, педагогический коллектив попросил повлиять на поведение 16-летней ученицы, которая унижала достоинство учителей перед другими детьми и подстрекала учеников на недостойное поведение.

Работники ювенальной превенции, откликнувшиеся на обращение, пообщались с руководством учебного заведения и с самой девочкой, ее родными и одноклассниками.

По словам учителей, ученица на все замечания реагировала дерзко, унижала достоинство преподавателей перед другими учениками, выражала неуважение к взрослым, игнорировала просьбы учителей, провоцировала споры.

Это негативно влияло на здоровье и состояние преподавателей. Администрация проводила с девочкой воспитательную работу, но это никак на нее не повлияло.

Одноклассники девушки рассказали полицейскому, что им спокойнее и легче учиться, когда девушка отсутствует на уроках. По словам детей, всеми своими действиями она выражает неуважение к учителям.

Ювенальный полицейский общался с несовершеннолетней в присутствии ее тети. Девушка не смогла объяснить причины своего поведения, но обещала исправиться.

В отношении 16-летней ученицы был составлен административный протокол по причине буллинга в отношении учителей.

Для коррекции поведения девушки ее родным посоветовали обратиться к психологу. В свою очередь, ювенальные полицейские продолжат проводить с несовершеннолетней воспитательную работу.

В тему: 5 мая 2021 года на Херсонщине полицейские составили протоколы по факту буллинга в отношении трех учеников школы-интерната, которые издевались над 14-летней девочкой.