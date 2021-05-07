Два киевлянина сожгли заживо мужчину, который оскорбил сына одного из них

Главное: Молодой человек с товарищем решил «поквитаться» с незнакомцем в Киеве из-за того, что тот оскорбил его малолетнего сына. Они облили мужчину горючим веществом и подожгли. Теперь им грозит высшая мера наказания.

Детали: Национальная полиция задержала двух жителей Киева по подозрению в сожжении человека. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, в недострой к 41-летнему мужчине пришли двое местных жителей, которые сначала устроили конфликт, избили его, а затем облили легковоспламеняющимся веществом и подожгли.

Как рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, личности подозреваемых были оперативно установлены. Ими оказались молодые люди 1997 и 2002 года рождения без криминального прошлого.

«Свои действия задержанные объяснили тем, что потерпевший якобы оскорбил сына одного из них, поэтому они решили отомстить. От полученных травм пострадавший скончался в больнице», — рассказал полицейский.

Теперь им грозит пожизненное заключение за групповое умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору и с особой жестокостью .

В тему: 13 января 2019 года в центре Днепра на площади Героев Майдана сгорел пьяный бомж, который перед этим пил спирт.